Ученые обнаружили 15 генов, вызывающих быстрый рост плоскоклеточного рака головы и шеи
Команда исследователей, представляющая несколько канадских учреждений, определила 15 генов-супрессоров опухолей, которые могут вызывать быстрый рост плоскоклеточного рака головы и шеи (HNSCC).
Группа описала обратный генетический скрининг CRISPR. Они проанализировали почти пять сотен генетических мутаций, приводящих к HNSCC.
Данный тип рака является шестым по распространенности, увы, выживаемость при нем крайне низкая. Ученые подчеркивают, что есть класс медленно мутирующих генов, которые могут привести к опухолям у небольшого числа пациентов.
Предыдущие исследования показали, что существуют сотни так называемых «длиннохвостых» генов, многие из которых не были идентифицированы. В этой новой работе исследователи использовали обратный генетический скрининг CRISPR, который позволил им идентифицировать 15 из них.
Исследователи провели скрининг CRISPR in vivo на 484 мутациях «длиннохвостых» генов, которые вызвали развитие опухолей у мышей, и выявили 15 генов-супрессоров.
Исследователи пришли к выводу, что 67 процентов случаев человеческого HNSCC фиксируются по пути передачи сигнала Notch.
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