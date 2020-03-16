Ученые обнаружили 15 генов, вызывающих быстрый рост плоскоклеточного рака головы и шеи

Команда исследователей, представляющая несколько канадских учреждений, определила 15 генов-супрессоров опухолей, которые могут вызывать быстрый рост плоскоклеточного рака головы и шеи (HNSCC).Группа описала обратный генетический скрининг CRISPR. Они проанализировали почти пять сотен генетических мутаций, приводящих к HNSCC.Данный тип рака является шестым по распространенности, увы, выживаемость при нем крайне низкая. Ученые подчеркивают, что есть класс медленно мутирующих генов, которые могут привести к опухолям у небольшого числа пациентов.Предыдущие исследования показали, что существуют сотни так называемых «длиннохвостых» генов, многие из которых не были идентифицированы. В этой новой работе исследователи использовали обратный генетический скрининг CRISPR, который позволил им идентифицировать 15 из них.Исследователи провели скрининг CRISPR in vivo на 484 мутациях «длиннохвостых» генов, которые вызвали развитие опухолей у мышей, и выявили 15 генов-супрессоров.Исследователи пришли к выводу, что 67 процентов случаев человеческого HNSCC фиксируются по пути передачи сигнала Notch.