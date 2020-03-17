Американским волонтерам ввели вакцину от коронавируса
Ученые из Вашингтонского научно-исследовательского в Сиэтле начали тестирование прототипа вакцины от коронавируса на людях. В эксперименте участвуют 45 добровольцев. Всем им будут введены различные дозы экспериментального препарата. Примечательно, что вакцина не содержит бактерий коронавируса, поэтому волонтерам не грозит заражение опасным недугом.
Доктора Лизы Джексон, которая руководит ходом эксперимента, рассказала, что вирусологам удалось создать вакцину за 42 дня. Тестирование вакцины на людях необходимо, чтобы выявить возможные побочные эффекты.
"Мы не знаем, повлечет ли вакцина иммунный ответ или окажется безопасной для вируса. Для этого и проводятся испытания, чтобы найти обнадеживающие признаки, которые ранее были обнаружены у вакцинированных мышей", - рассказала Джексон.
В Национальном институте здравоохранения США подчеркнули, что при успешном тестировании вакцина будет недоступна для широкого круга лиц еще в течение 12-18 месяцев.
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