Недостаток естественного освещения может помешать созданию долговременных воспоминаний

Команда ученых из Токийского столичного университета провела исследование на мухах-дрозофилах и обнаружила, что в темноте у них пропадало долговременное воспоминание о предыдущей травме. Это первое подтверждение, что естественное освещение важно в создании долговременных воспоминаний.Команде удалось выделить конкретный молекулярный механизм, ответственный за этот эффект. Долговременное воспоминание сложно «убрать» из памяти. Новые данные могут стать основой для альтернативного лечения пациентов, недавно перенесших психологическую травму.Ученые использовали самцов мух, которые взаимодействовали с самками, уже спарившимися с другими самцами. Они, как известно, невосприимчивы к новому партнеру, что вызывает стресс у текущего. Как только формируется долговременное воспоминание об этом событии, мухи-самцы оставляют попытки спариться.После двух и более дней проведенных в темноте, самцы-мухи снова предприняли попытки спаривания, соответственно, воспоминание исчезло.