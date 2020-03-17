Витамины и пищевые добавки не защищают от коронавируса

Витамины неэффективны в борьбе с коронавирусом
Несмотря на популярность пищевых добавок и витаминов, которые фармацевтические компании рекламируют как панацею от почти любых заболеваний, они не способны предотвращать проникновение вируса в организм.

На фоне паники из-за нового коронавируса в аптеках начали скупать витамин C и прочие добавки.

Однако это не лучший способ предотвратить заболевание, считает доктор Кэролайн Аповян, директор Центра питания и контроля веса при Бостонском медицинском центре.

«Гораздо важнее мыть руки, чем принимать пищевые добавки», - отмечает Аповян.


При этом чрезмерное употребление витаминов чревато обратным эффектом – гипервитаминозом.

Это состояние опасно для здоровья и может приводить к повреждению внутренних органов.

Независимо от того, употребляете вы пищевые добавки и витамины или нет, главный способ профилактики – мытье рук, избегание прикосновений к лицу, социальное дистанцирование.
Теги : коронавирус, иммунитет, витамины, пищевые добавки
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