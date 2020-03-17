Витамины и пищевые добавки не защищают от коронавируса

«Гораздо важнее мыть руки, чем принимать пищевые добавки», - отмечает Аповян.

Несмотря на популярность пищевых добавок и витаминов, которые фармацевтические компании рекламируют как панацею от почти любых заболеваний, они не способны предотвращать проникновение вируса в организм.На фоне паники из-за нового коронавируса в аптеках начали скупать витамин C и прочие добавки.Однако это не лучший способ предотвратить заболевание, считает доктор Кэролайн Аповян, директор Центра питания и контроля веса при Бостонском медицинском центре.При этом чрезмерное употребление витаминов чревато обратным эффектом – гипервитаминозом.Это состояние опасно для здоровья и может приводить к повреждению внутренних органов.Независимо от того, употребляете вы пищевые добавки и витамины или нет, главный способ профилактики – мытье рук, избегание прикосновений к лицу, социальное дистанцирование.