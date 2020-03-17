Кесарево сечение снижает риск коронавируса
Появившиеся на свет в результате кесарева сечения дети реже сталкиваются с передачей коронавируса от мамы. К такому выводу пришли учёные из Китая.
Вчера МедикФорум опубликовал результаты исследования, показавшие, что коронавирус не передается от матери к ребенку внутриутробно. Сегодня последовало уточнение о том, что передачи не происходит, если ребенок появляется на свет посредством кесарева сечения. Это операция, предусматривающая разрез на животе для извлечения ребёнка. 12 малышей, появившихся после кесарева сечения в эпицентре эпидемии коронавируса городе Ухань, не продемонстрировали симптомов COVID-19. Несмотря на то, что их мамы были заражены коронавирусом.
Исследование показало, что если ребенок проходит влагалищный канал, он может быть подвергнут вирусу, а при кесаревом сечении риск снижается. Впрочем, один малыш, родившийся традиционным путем, всё равно не показал симптомов болезни. Недавно в Лондоне родился малыш с COVID-19 - наиболее юный пациент Великобритании. Пока неизвестно, как он родился - традиционным путем или через кесарево сечение. Ученые Huazhong University призывают врачей проводить беременным коронавирусной инфекцией кесарево, так как это безопасно для малышей.
Исследователи вовсе не утверждают, что традиционные роды опасней. У них просто нет достаточно данных. В ходе исследования один ребёнок появился на свет традиционным путем, и у него вируса не обнаружено, сообщает The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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