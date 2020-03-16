Коронавирус не передается внутриутробно
Радостная новость для множества будущих мам, которые опасаются вспыхнувшей пандемии коронавируса. Исследование показало, что COVID-19 не передается от матери к ребёнку.
Число зараженных коронавирусом перевалило за 170 000 человек, и среди них есть будущие мамы. Кроме того, многие здоровые беременные сейчас боятся выходить на улицу и посещать публичные места из-за страха заражения вирусом. Китайские исследователи доказали, что вирусная инфекция COVID-19 не передается внутриутробно, и мама не может заразить малыша. Результаты исследования публикует авторитетный научный журналы Frontiers in Pediatrics.
Это уже второе исследование из Китая, которое подтверждает, что инфицированные коронавирусной инфекцией мамы во время беременности не заражают своих малышей. В нынешнем исследовании приняли участие четыре беременных. Ученые наблюдали за здоровьем новорожденных, появившихся на свет в одной из больниц китайского города Ухань прямо в разгар эпидемии. Как установили авторы исследования, ни у одного из младенцев не появилось симптомов, связанных с вирусом COVID-19 вроде жара или кашля. Всех после рождения изолировали в реанимации для новорожденных, они не получали грудного вскармливания от матерей и питались молочными смесями.
По результатам мазков из горла у трех из четверых новорожденных анализ на респираторные инфекции был отрицательным, а четвертая мама просто запретила проводить этот тест. У одного из новорожденных появились незначительные трудности с дыханием через три дня, они потребовали неинвазивной механической вентиляции легких. У двух малышей, включая и ребёнка с респираторными проблемами, возникла сыпь на теле, которая очень быстро исчезла. Пока не зафиксировано ни одного летального исхода от COVID-19 среди детей моложе 10 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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