Лечение воспалительных заболеваний может измениться благодаря новому открытию ученых

«Наши результаты важны с научной точки зрения, поскольку помогают понять, как А20 предотвращает воспалительные реакции в клетках организма. Эти знания также имеют терапевтическое значение для разработки противовоспалительных препаратов», - отмечает профессор Лу.

Исследование, проведенное группой профессора Герта ван Лу, представляющего Центр исследований воспаления VIB-UGent, выявило критический молекулярный механизм, лежащий в основе аутоиммунных и воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, болезнь Крона и псориаз.Ученые обнаружили, что белком А20 предотвращается воспаление и аутоиммунные заболевания. Однако выполняется это за счет неферментативного механизма. Ранее предполагалось, что причина – ферментативная активность.Это открытие может дать новые возможности для лечения воспалительных заболеваний. Исследование основывается на более ранней работе Центра, которая продемонстрировала, что A20 действует как сильный противовоспалительный медиатор для многих воспалительных заболеваний.