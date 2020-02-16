Куркума (куркумин) лечит воспалительные заболевания кишечника - исследование
Куркума - мощный противовоспалительный суперпродукт. Согласно исследованию, куркума может помочь облегчить воспалительные заболевания кишечника.
Обзор был проведен учеными из научно-исследовательских институтов в Сан-Паулу (Бразилия), опубликован в "Журнале лекарственной пищи".
Воспалительные заболевания кишечника (ВКЗ) - болезнь Крона, язвенный колит, и т.д. вызывают хроническое, рецидивирующее воспаление желудочно-кишечного тракта. Хотя точная причина ВЗК неизвестна, врачи отмечают, что они связаны с определенными изменениями в кишечном микробиоме, барьерной функции и иммунной системе.
Куркумин как натуральное средство против воспалительных заболеваний кишечникаБолее ранние исследования показывают, что некоторые растения можно использовать для лечения ВЗК, особенно те, которые содержат биологически активные соединения с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Лучшее из них - куркума (активное вещество - куркумин).
"Свойства куркумы приписываются соединениям, которые называются куркуминоиды, к которым относятся бисдиметоксикуркумин, куркумин и деметоксикуркумин. Из трех соединений куркумин является наиболее распространенным в куркуме и наиболее широко изученным", - сообщает издание Food News.
Ученые изучили исследования, где рассматривались полезные эффекты куркумина против воспалительных заболеваний кишечника. Они обнаружили, что куркумин ингибирует выработку провоспалительных молекул, увеличивает выработку противовоспалительных - интерлейкин-4 (IL-4) и интерлейкин-10 (IL-10).
Авторы полагают, что куркума может потенциально использоваться как естественное средство от ВЗК, благодаря мощным противовоспалительным свойствам куркумина.
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