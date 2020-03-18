Беременным не стоит отказываться от рыбы, ученые

«Рыба – важный источник питательных веществ, и ее потребления не следует избегать», - говорит доктор Леда Чатзи, доцент кафедры профилактической медицины в Медицинской школе при Южно-Калифорнийском университете и старший автор исследования. «Но беременные женщины должны употреблять от одной до трех порций рыбы в неделю, как это рекомендовано. Важно выбирать рыбу, которая меньше всего накапливает ртуть и другие вещества».

Есть или не есть рыбу? Этот вопрос часто беспокоит беременных. Новое исследование Южно-Калифорнийского университета готово дать ответ.Исследователи рассмотрели 805 пар «мать-ребенок» из пяти европейских стран, участвующих в совместном исследовательском проекте, известном как HELIX, которое наблюдает за женщинами и их детьми с момента беременности.Женщины во время беременности проходили опрос, в котором указывали, какое количество рыбы съедают в течение недели, оценивалось воздействие на них ртути. Их дети в возрасте от 6 до 12 лет прошли клиническое исследование, для определения метаболических показателей.Дети женщин, которые ели рыбу от одного до трех раз в неделю, имели более низкие показатели метаболического профиля, чем дети женщин, которые ели рыбу реже одного раза в неделю. При этом позитивное влияние сокращалось при употреблении рыбы более трех раз в неделю.