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Ученые: темнота стирает неприятные воспоминания

муха дрозофила

Такие выводы сделали японские ученые на основе эксперимента с мухами-дрозофилами Насекомых поместили в полную темноту, а затем проверили, как данный фактор повлиял на состояние их памяти.

Специалисты из Токио взяли для эксперимента самцов мух, негативным воспоминанием для которых был опыт отвержения самками. Данный фактор вызывал у самцов сильный психологический стресс  и они становились безучастными к самкам.

Отвергнутых самцов ученые разделили на две группы. Одна из них оставалась в обычных условиях, а другую поместили в полную темноту на двое суток. Через указанное время мухи из первой группы оставались по прежнему безразличными к самкам. Что касается подопытных из «темной» группы, то они начали активно ухаживать за самками, позабыв о своей неудаче.

Эксперты заявляют, что объяснение этому лежит на молекулярном уровне. В темноте у дрозофил нарушался синтез белка в структурах мозга, отвечающих за память. Уменьшение белка привело к исчезновению негативного воспоминания из их памяти.
Теги : Япония, мухи, темнота, белок, память, мозг
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