Ученые: темнота стирает неприятные воспоминания

Такие выводы сделали японские ученые на основе эксперимента с мухами-дрозофилами Насекомых поместили в полную темноту, а затем проверили, как данный фактор повлиял на состояние их памяти.Специалисты из Токио взяли для эксперимента самцов мух, негативным воспоминанием для которых был опыт отвержения самками. Данный фактор вызывал у самцов сильный психологический стресс и они становились безучастными к самкам.Отвергнутых самцов ученые разделили на две группы. Одна из них оставалась в обычных условиях, а другую поместили в полную темноту на двое суток. Через указанное время мухи из первой группы оставались по прежнему безразличными к самкам. Что касается подопытных из «темной» группы, то они начали активно ухаживать за самками, позабыв о своей неудаче.Эксперты заявляют, что объяснение этому лежит на молекулярном уровне.