Доктор Комаровский о COVID-19: серьезных последствий коронавирус не вызывает
Евгений Комаровский опровергает возможность развития долгосрочных последствий для здоровья в результате заражения коронавирусом, вызывающим легочное заболевание – COVID-19.
Как сообщает MedikForum.ru, у 80% людей, согласно официальным данным, инфицирование новым коронавирусом не вызывает тяжелых симптомов, и они достаточно быстро выздоравливают. С другой стороны, имеется информация о том, что COVID-19 (легочное заболевание, развивающееся на фоне коронавируса) может иметь очень серьезные последствия для здоровья.
Доктор Комаровский в Instagram поделился мнением на этот счет. Он не разделяет точку зрения о долгосрочном губительном влиянии COVID-19 на человеческий организм.
«Это не так. Это намеренное создание истерии, за которой стоит продажа каких-то волшебных таблеток от осложнений и так далее. На самом деле человек выздоравливает полностью, без каких-либо последствий», - заявил известный врач.
Евгений Комаровский подчеркнул, что новый коронавирус, вопреки некоторым утверждениям, не является хронической инфекцией.
«Он вызывает острое заболевание с четким началом, после чего через пять-семь дней вырабатываются антитела, нейтрализующие вирус. После этого болезнь в большинстве случаев заканчивается», - пояснил доктор.
В то же время Комаровский добавил: наиболее точный ответ на вопрос о последствиях смогут дать только дальнейшие научные исследования с участием пациентов, перенесших вирус.
Ранее портал MedikForum.ru публиковал мнение доктора Комаровского о том, как происходит выздоровление после заражения коронавирусом.
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