Доктор Комаровский о COVID-19: серьезных последствий коронавирус не вызывает

«Это не так. Это намеренное создание истерии, за которой стоит продажа каких-то волшебных таблеток от осложнений и так далее. На самом деле человек выздоравливает полностью, без каких-либо последствий», - заявил известный врач.

«Он вызывает острое заболевание с четким началом, после чего через пять-семь дней вырабатываются антитела, нейтрализующие вирус. После этого болезнь в большинстве случаев заканчивается», - пояснил доктор.