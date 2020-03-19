Недостаток белка MCL1 может быть связан с колоректальным раком

«Регулирование этого белка – задача сложная. Наше исследование призывает к осторожности, когда речь идет об использовании ингибирования MCL1 в терапии рака», - рассказывает Марк Хили, первый автор исследования.

Колоректальный рак – наиболее распространенная форма рака кишечника, является второй по значимости причиной смерти от рака во всем мире.Международная группа исследователей из Университета Цюриха, Университетской клиники Цюриха, Гейдельберга и Глазго опубликовала новое исследование, в котором пролила свет на то, как развивается это заболевание.Благодаря использованию генетически модифицированных мышей ученые смогли продемонстрировать, что белок MCL1 необходим для поддержания гомеостаза кишечника и, следовательно, для защиты от образования рака.Это исследование показывает, что при некоторых типах опухолей, включая колоректальную карциному, присутствует увеличение количества MCL1. Ученые предполагают, что опухоли увеличивают выработку MCL1. В настоящее время апробируется ряд новых методов лечения, которые влияют на функцию MCL1 и снижают его количество.