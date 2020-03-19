Гидрогель может стать новым способом создания костей в голове и шее

«Мы знали, что нам нужен продукт, который обладает оптимальной адгезией в пределах рта, иначе наша цель эффективно восстанавливать кости и ткани в полости рта будет недостижима», - рассказывает доктор Алиреза Мошавериния, доцент кафедры протезирования в Школе стоматологии UCLA, автор исследования.

Команда исследователей из Школы стоматологии UCLA разработала первый адгезивный гидрогель специально для регенерации дефектов костей и тканей после операций на голове и шее.Вдохновившись способностью мидий присасываться к поверхностям под водой, исследователи модифицировали гидрогель, применяя раствор на основе альгината.Исследователи проверили новый гидрогель, наполненный стволовыми клетками, взятыми из ткани десны, и биоактивной керамикой для наращивания кости. В течение 18 недель они проводили исследование на крысах. К концу срока кость вокруг имплантатов у всех крыс полностью регенерировала.