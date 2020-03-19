19-03-2020 08:56 - Маски и перчатки не защищают от коронавируса, эксперты19-03-2020 07:56 - Как убираться в доме, чтобы предотвратить распространение коронавируса и других инфекций19-03-2020 06:30 - Защита от коронавируса. Промывание носа соленой водой и другие мифы19-03-2020 06:00 - Заболевшая COVID-19 врач назвала три простых средства, которые помогли выздороветь19-03-2020 05:30 - Коронавирус на разных поверхностях. Немецкий вирусолог указал на их реальную и мнимую опасность19-03-2020 04:30 - Covid-19. Британский врач дал 8 советов, которым нужно следовать при самоизоляции19-03-2020 01:58 - Разработчик теста на коронавирус рассказал, почему в РФ мало людей заразились COVID-1919-03-2020 01:42 - Украинский депутат заболел коронавирусом19-03-2020 01:34 - Алкоголь и коронавирус понятия не совместимые19-03-2020 01:26 - Китайские ученые нашли новое эффективное лекарство против коронавируса19-03-2020 01:11 - ВОЗ оценила готовность России к росту числа заболевших коронавирусом18-03-2020 22:17 - Специалист НИИ гриппа назвал примерный срок окончания эпидемии коронавируса в России18-03-2020 21:10 - С проявлением коронавируса схож сердечный приступ: как их различить?18-03-2020 20:28 - Эпидемию COVID-19 могут победить. Открыто антитело, блокирующее вирус18-03-2020 20:13 - Названа группа крови, наиболее подверженная COVID-19

Гидрогель может стать новым способом создания костей в голове и шее

Гидрогель может помочь в восстановлении костей
Команда исследователей из Школы стоматологии UCLA разработала первый адгезивный гидрогель специально для регенерации дефектов костей и тканей после операций на голове и шее.

«Мы знали, что нам нужен продукт, который обладает оптимальной адгезией в пределах рта, иначе наша цель эффективно восстанавливать кости и ткани в полости рта будет недостижима», - рассказывает доктор Алиреза Мошавериния, доцент кафедры протезирования в Школе стоматологии UCLA, автор исследования.


Вдохновившись способностью мидий присасываться к поверхностям под водой, исследователи модифицировали гидрогель, применяя раствор на основе альгината.

Исследователи проверили новый гидрогель, наполненный стволовыми клетками, взятыми из ткани десны, и биоактивной керамикой для наращивания кости. В течение 18 недель они проводили исследование на крысах. К концу срока кость вокруг имплантатов у всех крыс полностью регенерировала.
Теги : кости, гидрогель
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Пятерка главных мифов о выпадении волос
Маски и перчатки не защищают от коронавируса, эксперты
Сигнатура гена поможет определить матерей с риском преэклампсии