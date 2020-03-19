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Воспаления мозга связаны с разными типами деменции

Старческое слабоумие

Исследование связало различные типы старческого слабоумия с воспалительными процессами в мозге. Следовательно, данные воспаления нужно воспринимать более серьёзно.

Воспаления в мозге могут быть большим фактором развития старческого слабоумия, чем это ранее считали. К такому выводу пришли ученые из Университета Кембриджа. Они предсказали связь между воспалительными процессами в мозге и скоплением там вредных белков. При этом сами исследователи были удивлены, насколько тесно два этих явлений связаны между собой. Результаты исследования могут привести к разработке новых видов лечения нескольких разновидностей старческого слабоумия.

Воспалительные процессы в мозге связаны с депрессией, психозами, рассеянным склерозом и болезнью Альцгеймера. В ходе нынешнего исследования ученые наблюдали за тем, как эти воспаления также влияют на другие виды старческого слабоумия. Были изучены сканы мозга 31 пациента с тремя типами лобно-височной деменции. Это целое семейство расстройств, вызванных аномальными белковыми узлами в мозге.

Установлено, что во всех трех типах деменции большее количество воспалений в каждой зоне мозга вызывало и большее число скоплений вредных белков. Для подтверждения этой связи впоследствии ученые проанализировали мозг 12 человек после смерти. Анализы показали наличие жесткого цикла, в котором повреждения клеток вызывают воспаления, в свою очередь приводящие к дальнейшим повреждениям клеток. Результаты исследования публикует журнал Brain. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : старческое слабоумие, воспаления в мозге
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