Врач рассказал, какую ошибку допустила погибшая пациентка с коронавирусом

"Вчера я ее смотрел. У нее были хронические заболевания, которые усложнили течение болезни. Эта пациентка, кстати, яркий пример того, зачем нужны самоизоляция и карантин. Она ведь не сообщала, что была где-то за рубежом. Судя по всему, у нее в доме произошел контакт с теми, кто приехал из Гоа, из Индии. Кто-то к ней в гости пришел — тот, кого вовремя не изолировали. Это уже, к сожалению, местная передача. Вторая ошибка: она слишком поздно обратилась. Ее сразу надо было в нашу инфекционную больницу доставить. А она сначала пошла в одну клинику, потом во вторую и только потом попала к нам. Мы у нее диагностировали COVID-19, начали лечение, но у пациентки уже пошли осложнения хронических заболеваний", - пояснил Малеев.

Напомним, женщина страдала от сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии, осложнениями после стентирования коронарных артерий, ишемической болезнью сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, мочекаменной и цереброваскулярной болезни.Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист Инфекционной клинической больницы № 2, академик Виктор Малеев рассказал РИА Новости главную ошибку женщины, которая привела к её смерти.Примечательно, что официальной причиной смерти женщины считается массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.