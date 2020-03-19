19-03-2020 14:13 - Физики проверяют частицы коронавируса на температуру и влажность19-03-2020 13:58 - Инфекционист рассказал, чем можно заменить медицинскую маску19-03-2020 13:53 - Коронавирус. Врач поделился советами по его уничтожению, полученными из Китая19-03-2020 13:41 - В Иране после коронавируса выздоровела 103-летняя женщина19-03-2020 13:35 - Роспотребнадзор разъяснил, как вести себя в карантине19-03-2020 13:33 - Коронавирус существует, это не выдумки и не пропаганда19-03-2020 13:21 - Ухань не сообщает о новых случаях заражения коронавирусом, что дает надежду миру19-03-2020 13:17 - Микробиолог: большая часть жителей планеты переболеет коронавирусом19-03-2020 12:59 - 99% смертей от COVID-19 в Италии среди хронических пациентов19-03-2020 12:56 - Из-за коронавируса на рабочих местах запретили есть19-03-2020 12:54 - В России регистрируют первую смерть от коронавируса19-03-2020 12:41 - Италия сообщает о 475 новых случаях смерти от коронавируса - самое большое количество жертв за день19-03-2020 12:27 - В Таганроге школы и детские сады не будут закрывать из-за коронавируса19-03-2020 12:05 - Коронавирус COVID-19: Сколько людей умрет?19-03-2020 12:05 - Как своими руками сделать противовирусную маску в домашних условиях

В России регистрируют первую смерть от коронавируса

В России регистрируют первую смерть от коронавируса

В четверг в России была зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного коронавирусом, пожилой женщины, которая была госпитализирована в Москве, сообщили представители здравоохранения.

79-летняя пациентка с положительным результатом на коронавирус была госпитализирован 13 марта. Стоит отметить, что она имела ряд других заболеваний, включая диабет и проблемы с сердцем, сообщили в московском штабе по лечению коронавируса.

"Уточняется, что причиной смерти стал ряд хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная и цереброваскулярная болезни." - сообщают РИА Новости.

Кроме того, эксперты в оперативном штабе сообщали, что все родственники, а также люди, с которыми у умершей был контакт, взяты под наблюдение врачей. Симптомов коронавируса пока ни у кого из них нет.

Напомним, что вчера в среду, в Европе было зарегистрировано самое большое количество смертей со времени распространения коронавируса - 89 случаев во Франции и 475 в Италии.

Следите за новостями о коронавирусе в режиме онлайн на Медикфорум.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Травмы носа повышают риск попадания бактерий в мозг
Физики проверяют частицы коронавируса на температуру и влажность
50-летняя Лада Дэнс похвасталась отличной физической формой в Сети