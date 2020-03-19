В России регистрируют первую смерть от коронавируса
В четверг в России была зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного коронавирусом, пожилой женщины, которая была госпитализирована в Москве, сообщили представители здравоохранения.
79-летняя пациентка с положительным результатом на коронавирус была госпитализирован 13 марта. Стоит отметить, что она имела ряд других заболеваний, включая диабет и проблемы с сердцем, сообщили в московском штабе по лечению коронавируса.
"Уточняется, что причиной смерти стал ряд хронических заболеваний: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная и цереброваскулярная болезни." - сообщают РИА Новости.
Кроме того, эксперты в оперативном штабе сообщали, что все родственники, а также люди, с которыми у умершей был контакт, взяты под наблюдение врачей. Симптомов коронавируса пока ни у кого из них нет.
Напомним, что вчера в среду, в Европе было зарегистрировано самое большое количество смертей со времени распространения коронавируса - 89 случаев во Франции и 475 в Италии.
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