Не коронавирус: ученые обнаружили вирус глупости

"Некоторые особенности генома вируса, о котором идет речь, несколько напоминают ДНК бактериальных организмов, которые паразитируют на зеленых водорослях", - говорится в статье.

Вирус может значительно снизить интеллектуальные способности человека, а также его когнитивные способности. Сотрудникам медицинской школы удалось найти около ста инфицированных и провести ряд исследований. У них были обнаружены нарушения в работе мозга и снижение мозговой активности.Ученые собираются более тщательно изучить обнаруженный недуг, поскольку в истории медицины ещё не встречалось таких вирусов.