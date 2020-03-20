Не коронавирус: ученые обнаружили вирус глупости
Журнал The Independent сообщил об интересном открытии ученых из медицинской школы Джона Хопкинса в Небраске. Медиками были обнаружен вирус, который снижал интеллектуальный уровень зараженных. Исследователи сразу же назвали недуг "вирусом глупости". Примечательно, что инфекция была обнаружена случайно, когда врачи исследовали патогенную микрофлору, обитающую в верхних дыхательных путях.
"Некоторые особенности генома вируса, о котором идет речь, несколько напоминают ДНК бактериальных организмов, которые паразитируют на зеленых водорослях", - говорится в статье.
Вирус может значительно снизить интеллектуальные способности человека, а также его когнитивные способности. Сотрудникам медицинской школы удалось найти около ста инфицированных и провести ряд исследований. У них были обнаружены нарушения в работе мозга и снижение мозговой активности.
Ученые собираются более тщательно изучить обнаруженный недуг, поскольку в истории медицины ещё не встречалось таких вирусов.
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