Коронавирус: 26 погибших, 876 зараженных, 35 миллионов человек находятся в закрытых городах
Вспышка коронавируса в Китае распространяется все больше (вирус 2019-nCoV). На сегодняшний день 26 человек уже скончались от инфекции, и 35 миллионов человек находятся на карантине.
Самое важное о новом корановирусе к этому часу:
- Коронавирус все больше распространяется в Китае - погибло 26 человек.
- Отдельные случаи известны в других странах.
- Китай ввел ограничения на передвижение для 35 миллионов человек.
- ВОЗ не стала объявлять «международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения».
Помимо мегаполиса Ухань, на карантине еще 10 городовПо сообщениям NY Times, для борьбы с распространением коронавируса в Китае были введены строгие ограничения на передвижение около 35 миллионов человек в наиболее пострадавшей центральной провинции Хубэй. По сообщениям городских властей, в пятницу в трех самых крупных городах общественный транспорт и поезда были остановлены: в Цзинчжоу (5,6 миллиона жителей), Сяогане (5 миллионов) и Данъяне (470 000).
Количество зараженных растетВместе со столицей провинции уже Ухань одиннадцать городов изолированы. Согласно сообщениям государственных СМИ Китая, число людей, зараженных новым вирусом короны, возросло до 876. 26 пациентов умерли.
Источник вирусаЗагадка происхождения смертоносного вируса, кажется, решена. Китайские ученые утверждают, что обнаружили патоген у двух видов ядовитых змей: китайской кобры и многолинейного крэйта. Для этого исследователи проанализировали образцы вируса и определили его генетический код. Они опубликовали результаты вчера в «Журнале медицинской вирусологии» .
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что появился первый пациент, излечившийся от коронавируса.
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