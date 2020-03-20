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Успех человека зависит от его питания в детстве

Успешный человек

Ученые сделали вполне логичное открытие. Они утверждают, что у ребенка, который правильно питался в детстве, есть значительно больше шансов построить успешную карьеру, поскольку он получал все необходимые вещества для развития физических и интеллектуальных качеств.

Исследователи бьют тревогу, потому что в последние годы родители "дали свободу" своим детям при выборе еды. Сейчас подростки едят много сладкого, жирного, острого и соленого, а запивают всё это сладкой газировкой. Согласно статистике, у таких детей меньше шансов построить успешную карьеру во взрослой жизни.

В раннем возрасте ребенку нужно употреблять много молока и молочных продуктов, поскольку эти продукты являются лучшими источниками белка, жира и кальция. Ученые считают, что правильное физические развитие способствует развитию эмоционального интеллекта, который, в свою очередь, помогает добиться существенных результатов уже во взрослой жизни.
Теги : успех в карьере, питание ребенка
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