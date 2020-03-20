Чеснок делает запах мужского тела более привлекательным для женщин
Недавно ученые заявили, что чеснок может повысить привлекательность мужчины перед женщиной. Оказалось, что это растение изменяет запах, который исходит от мужчины. Журнал Journal of Food Science описал эксперимент, который доказал теорию ученых. Исследователи пригласили женщин, чтобы оценить привлекательность мужчины по запаху его тела.
"Наши результаты указывают на то, что потребление чеснока может иметь положительное влияние на удовольствие, получаемое от восприятия запаха тела, возможно, из-за его воздействия на здоровье человека. По мере того, как польза для здоровья от потребления чеснока включает иммуностимулирующие, сердечнососудистые, бактерицидные и противоопухолевые свойства, то вполне вероятно, что предпочтения запаха человека были сформированы естественным отбором", - утверждают авторы исследования.
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