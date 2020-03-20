Чеснок делает запах мужского тела более привлекательным для женщин

"Наши результаты указывают на то, что потребление чеснока может иметь положительное влияние на удовольствие, получаемое от восприятия запаха тела, возможно, из-за его воздействия на здоровье человека. По мере того, как польза для здоровья от потребления чеснока включает иммуностимулирующие, сердечнососудистые, бактерицидные и противоопухолевые свойства, то вполне вероятно, что предпочтения запаха человека были сформированы естественным отбором", - утверждают авторы исследования.