20-03-2020 05:00 - Названы бытовые предметы, на которых может задерживаться коронавирус20-03-2020 04:30 - Названы лучшие средства для повышения иммунитета во время эпидемии коронавируса20-03-2020 03:32 - В итальянских госпиталях сложилась критическая ситуация20-03-2020 02:18 - Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин20-03-2020 02:09 - Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус20-03-2020 01:56 - Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?20-03-2020 01:41 - Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось20-03-2020 01:25 - Как самому изготовить медицинскую маску20-03-2020 01:18 - Врач рассказал, какую ошибку допустила погибшая пациентка с коронавирусом20-03-2020 00:07 - Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-1919-03-2020 22:57 - Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции19-03-2020 22:51 - Питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом19-03-2020 20:33 - Инфекционист из Британии сообщил «железный» способ от нового коронавируса19-03-2020 20:15 - Врачи назвали общую черту жертв коронавируса19-03-2020 18:49 - В Ростовской области резко увеличилось число жителей, заподозренных в коронавирусе

Чеснок делает запах мужского тела более привлекательным для женщин

Недавно ученые заявили, что чеснок может повысить привлекательность мужчины перед женщиной. Оказалось, что это растение изменяет запах, который исходит от мужчины. Журнал Journal of Food Science описал эксперимент, который доказал теорию ученых. Исследователи пригласили женщин, чтобы оценить привлекательность мужчины по запаху его тела.

"Наши результаты указывают на то, что потребление чеснока может иметь положительное влияние на удовольствие, получаемое от восприятия запаха тела, возможно, из-за его воздействия на здоровье человека. По мере того, как польза для здоровья от потребления чеснока включает иммуностимулирующие, сердечнососудистые, бактерицидные и противоопухолевые свойства, то вполне вероятно, что предпочтения запаха человека были сформированы естественным отбором", - утверждают авторы исследования.
Теги : чеснок, тело, запахи тела, мужчины и женщины
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Огурцы могут полностью заменить виагру и даже вылечить эректильную дисфункцию
Работа, делающая из работника "заложника", постепенно убивает его
Опубликована суточная норма сахара