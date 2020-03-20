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Яд скорпиона может помочь детям алкоголиков

Медики нашли применение яду скорпиона
Группа ученых из Детской национальной больницы смогла «спасти» доклиническую модель с расстройством алкогольного спектра плода (FASD). Исследователям удалось усилить двигательные навыки с помощью нового препарата на основе яда скорпиона.

Данное открытие может быть надеждой для 119 тыс. детей по всему миру, рождающихся с диагнозом FASD. Присутствие такого расстройства объясняется употреблением алкоголя во время беременности. В результате у ребенка с таким диагнозом могут быть проблемы с развитием. Одним из признаков являются нарушения двигательных навыков.

Ученые обнаружили, что ген Kcnn2, который кодирует кальциево-активированный калиевый канал при FASD, избыточно экспрессирован в клетках, продуцирующих белки «теплового шока», что нарушает развитие плода.

При введении Тамапина, токсина индийского красного скорпиона, блокирующего этот канал, клетки вернулись в норму. Однако куда важнее то, что доклинические модели, которым вводился данный токсин на 30-й день жизни, демонстрировали лучшие двигательные навыки. Это говорит о том, что для детей с FASD данное лечение может быть эффективным.
Теги : алкоголизм, дети
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