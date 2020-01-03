Соединения яда скорпиона могут убивать опасные бактерии
Исследование показало, что яд скорпиона может стать ключом к уничтожению некоторых штаммов высокоинфекционных бактерий. Согласно статье, опубликованной в журнале Proceedings Национальной академии наук, ученые из Стэнфордского университета и Национального автономного университета Мексики (UNAM) обнаружили, что два соединения из яда восточно-мексиканского скорпиона Diplocentrus melici могут бороться с вредными бактериями без вреда для здоровой ткани.
Ричард Заре, профессор химии в Стэнфорде, и Луривал Поссани, профессор биохимии в УНАМ, сказали, что их команды сделали интригующее открытие после того, как исследовали несколько образцов D. melici.
"По словам ученых, после извлечения яда из скорпионов с помощью электростимуляции, они увидели, что он изменил свой цвет, как только он подвергся воздействию воздуха. В конце концов они смогли проследить это изменение до двух неизвестных тогда бензохинонов: один стал красным при воздействии воздуха, а другой - синим", - пишет издание Medical News Today.
Хотя два соединения структурно связаны, у красного есть атом кислорода на одной из его ветвей, по сравнению с синим, который имеет атом серы. Отмечая антимикробные свойства хиноновых соединений, исследователи отправили образцы патологоанатому Рохелио Эрнандес-Пандо и его коллегам из Национального института медицинских наук и питания им. Сальвадора Субиран в Мехико для дальнейшего тестирования.
Золотистый стафилококк и микобактерии туберкулезаКоманда Эрнандеса-Пандо обнаружила, что красный 1,4-бензохинон эффективно разрушает высокоинфекционный золотистый стафилококк, что в предыдущих исследованиях было связано с кожными инфекциями, в то время как синий 1,4-бензохинон мог убивать различные штаммы микобактерий туберкулеза, в том числе устойчивые к антибиотикам.
По словам ученых, хотя первоначальные результаты их исследований дали удовлетворительные результаты, они все еще планируют продолжить сотрудничество, чтобы выяснить, как использовать яд D. melici в лечебных целях, а также узнать, почему два относительно нетоксичных соединения присутствуют в яде скорпиона.
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