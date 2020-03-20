Лекарство от артрита поможет при малярии беременных
Подверженные малярии еще в утробе матери малыши появляются на свет с дефицитом массы тела, такая беременность нередко заканчивается выкидышем. Новое исследование показало, что популярное лекарство от артрита может положить конец влиянию плацентарной малярии.
Материнская малярия - серьезная угроза здоровья не только самой матери, но и её ребенка. Особенно остро эта проблема стоит в южных странах. Всемирная организация здравоохранения давно называет её существенной угрозой для населения нашей планеты, ведь только одна материнская малярия сама по себе вызывает по 200 тысяч смертей малышей каждый год в некоторых странах Центральной Африки.
Плацента является иммунологическим барьером против инфекций, который защищает плод и обеспечивает ему надлежащее развитие. Плацентарная малярия может спровоцировать тяжелые воспаления, приводящие к абортам и преждевременным родам, ограничивающим развитие малыша. Опубликованное журналом Science Аdvances новое исследование показало, что лекарственный препарат анакинра восстанавливает рост плода и уменьшает смертность в экспериментальных моделях. Анакинра широко используется для лечения ревматоидного артрита, также его неофициально применяют при некоторых других расстройствах вроде подагры.
Ученые из США в прошлом году сообщили, что успешно использовали препарат для уменьшения риска смертности плода и родовых дефектов у беременных мышей с вирусом Зика. Британские исследователи выяснили, что это лекарство предотвращает метастазирование рака груди в кости, то есть переход на неизлечимую стадию. Нынешнее бразильское исследование касалось 600 беременных, за которыми наблюдали в течение двух лет. Его выводы цены тем, что уже существующие лекарство, прошедшее испытания в отношении эффективности и безопасности для человека, блокирует сигналы белка интерлейкина 1 бета, предотвращая нарушения в передаче нутриентов по плаценте от матери к ребёнку. Именно эти нарушения во время малярии и приводят к тяжелым последствиям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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