20-03-2020 09:06 - Коронавирус гонит ростовчан на природу20-03-2020 07:28 - В китайском городе Ухань впервые не зарегистрировали новые случаи коронавируса20-03-2020 06:00 - Ученые установили, что ведет к смерти при заражении коронавирусом20-03-2020 05:40 - Не только пожилые! Врачи предупреждают о смертельной опасности COVID-19 для молодых людей20-03-2020 05:00 - Названы бытовые предметы, на которых может задерживаться коронавирус20-03-2020 04:30 - Названы лучшие средства для повышения иммунитета во время эпидемии коронавируса20-03-2020 03:32 - В итальянских госпиталях сложилась критическая ситуация20-03-2020 02:18 - Не отпуск: далеко не все понимают, что такое домашний карантин20-03-2020 02:09 - Украинские врачи сбежали от мужчины, который пожаловался на коронавирус20-03-2020 01:56 - Ослабленная иммунная система. Насколько опасен коронавирус, если у вас простуда?20-03-2020 01:41 - Количество россиян, опасающихся коронавируса, увеличилось20-03-2020 01:25 - Как самому изготовить медицинскую маску20-03-2020 01:18 - Врач рассказал, какую ошибку допустила погибшая пациентка с коронавирусом20-03-2020 00:07 - Фавипиравир и хлорохин могут стать первыми лекарствами от COVID-1919-03-2020 22:57 - Диетолог Минздрава призвал россиян меньше есть во время самоизоляции

Лекарство от артрита поможет при малярии беременных

Беременность

Подверженные малярии еще в утробе матери малыши появляются на свет с дефицитом массы тела, такая беременность нередко заканчивается выкидышем. Новое исследование показало, что популярное лекарство от артрита может положить конец влиянию плацентарной малярии.

Материнская малярия - серьезная угроза здоровья не только самой матери, но и её ребенка. Особенно остро эта проблема стоит в южных странах. Всемирная организация здравоохранения давно называет её существенной угрозой для населения нашей планеты, ведь только одна материнская малярия сама по себе вызывает по 200 тысяч смертей малышей каждый год в некоторых странах Центральной Африки.

Плацента является иммунологическим барьером против инфекций, который защищает плод и обеспечивает ему надлежащее развитие. Плацентарная малярия может спровоцировать тяжелые воспаления, приводящие к абортам и преждевременным родам, ограничивающим развитие малыша. Опубликованное журналом Science Аdvances новое исследование показало, что лекарственный препарат анакинра восстанавливает рост плода и уменьшает смертность в экспериментальных моделях. Анакинра широко используется для лечения ревматоидного артрита, также его неофициально применяют при некоторых других расстройствах вроде подагры. 

Ученые из США в прошлом году сообщили, что успешно использовали препарат для уменьшения риска смертности плода и родовых дефектов у беременных мышей с вирусом Зика. Британские исследователи выяснили, что это лекарство предотвращает метастазирование рака груди в кости, то есть переход на неизлечимую стадию. Нынешнее бразильское исследование касалось 600 беременных, за которыми наблюдали в течение двух лет. Его выводы цены тем, что уже существующие лекарство, прошедшее испытания в отношении эффективности и безопасности для человека, блокирует сигналы белка интерлейкина 1 бета, предотвращая нарушения в передаче нутриентов по плаценте от матери к ребёнку. Именно эти нарушения во время малярии и приводят к тяжелым последствиям. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : малярия, беременность
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Хирургия - лучший выход при хронических болях из-за ишиаса
3 показателя опасной диеты
Лекарство от артрита поможет при малярии беременных