23-03-2020 14:13 - Ожирение увеличивает риск коронавируса23-03-2020 13:59 - Из-за коронавируса люди стали боятся сдавать кровь23-03-2020 13:36 - Испания продлевает чрезвычайное положение в связи с ростом смертей от коронавируса23-03-2020 12:53 - Французский правительство объявило чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса23-03-2020 12:43 - Прощай, Турция: в Ростовской области закрыли последние международные рейсы23-03-2020 12:36 - На Ставрополье людям оказывают психологическую помощь из-за коронавируса23-03-2020 12:34 - Инфекционист из РУДН Галина Кожевникова назвала главное отличие коронавируса от гриппа23-03-2020 12:31 - Ситуация в США ухудшается - Нью-Йорк становится "горячей точкой" коронавируса23-03-2020 12:21 - В Ростове-на-Дону из-за коронавируса может погаснуть «Солнышко»23-03-2020 11:59 - Китай начинает клинические испытания вакцины против коронавируса23-03-2020 11:56 - Российские медики полетели спасать Италию от коронавируса23-03-2020 11:34 - Коронавирус: 71 новый случай выявлен в России за сутки, правительство выделят 20 миллиардов на борьбу с инфекцией23-03-2020 11:22 - Не только пожилые: названы категории населения, входящие в группу риска по коронавирусу23-03-2020 10:47 - Но вы держитесь: из-за коронавируса россиян теперь не будут обследовать в плановом порядке23-03-2020 10:26 - Министр промышленности и торговли прокомментировал ситуацию с пустыми полками в магазинах

Ожирение увеличивает риск коронавируса

Ожирение

Наличие больших объемов лишнего веса делает людей более уязвимыми перед смертельно опасной коронавирусной инфекцией. Это объясняется более слабыми легкими и нарушениями иммунной системы.

Очередное исследование с участием пациентов с коронавирусом показало, что почти две трети из серьёзно заболевших имеют ожирение. По данным ученых, жертвы ожирения чаще умирают от коронавирусной инфекции. В частности, 63% пациентов реанимационных отделений британских больниц имеют лишний вес, ожирение или крайнюю степень ожирения. Традиционно у людей с ожирением есть и другие хронические проблемы, включая нарушения в работе лёгких, повышенное артериальное давление и ослабленную иммунную систему. Все эти проблемы затрудняют способности организма одолеть вообще любую инфекцию.

В особенности им тяжело сражаться с COVID-19 из-за нарушений иммунитета, так как вирус глубже проникает в лёгкие и вызывает самое серьезное осложнение - вирусную пневмонию. Наличие лишнего веса в области грудной клетки не даёт человеку получать достаточное количество воздуха при вдохах, из-за чего уровень кислорода снижается. А нехватка кислорода увеличивает риск отказа лёгких и необходимости использования ИВЛ. Наконец, люди с ожирением чаще страдают от диабета и болезней сердца - двух хронических проблем, увеличивающих риск коронавирусной инфекции.

Официально в той же Великобритании сейчас 5 600 заболевших и 281 умерший. Эксперты полагают, что подлинное число инфицированных – 300 000 с одной смертью на каждую 1 000 человек. Если смертность действительно составляет 0,1%, то она не отличается от смертности при обычном сезонном гриппе, пишет Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : ожирение, коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ожирение увеличивает риск коронавируса
Изофлавоны тофу связаны с низким риском болезней сердца у женщин - исследование
Из-за коронавируса люди стали боятся сдавать кровь