23-03-2020 21:33 - Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях?23-03-2020 20:04 - Доктор Мясников объяснил ситуацию с коронавирусом в Италии и сравнил ее с Россией23-03-2020 18:45 - Не вынес неволи: житель Омска нарушил карантин23-03-2020 18:11 - Доктор Рошаль назвал ситуацию с коронавирусом репетицией биологической войны23-03-2020 17:55 - Китайский врач предупредила о риске новой волны коронавируса23-03-2020 17:25 - Не повод для смеха: за шутки по поводу коронавируса будут штрафовать23-03-2020 17:17 - Румыния и Чехия сообщают о первых случаях смерти от коронавируса23-03-2020 16:23 - Ученые из Франции успешно испытали лекарство против коронавируса23-03-2020 16:14 - Каждые 6 минут умирает человек из-за коронавируса в клиниках Испании23-03-2020 15:52 - Пожилым москвичам дадут денег, только бы они сидели дома23-03-2020 15:38 - Число погибших от коронавируса в мире превысило 15 000 человек23-03-2020 15:27 - Молочные продукты помогают в борьбе с коронавирусом23-03-2020 14:59 - Разработка российской вакцины от коронавируса прошла первую фазу23-03-2020 14:56 - В Саудовской Аравии введен комендантский час от заката до рассвета из-за коронавируса23-03-2020 14:18 - В Дагестане приостановили диспансеризацию населения

Рак печени стал чаще поражать людей в возрасте от 30 лет

печень

Исследование ученых из Китая свидетельствует, что рак печени стал чаще поражать людей в возрасте от 30 лет. Исследователи связывают это в первую очередь с нездоровым образом жизни.

Как сообщает MedikForum.ru, рост заболеваемости раком печени среди людей в возрасте от 30 лет был выявлен специалистами Фуданьского университета. Результаты их масштабного проекта были опубликованы в Medicalxpress.

Исследователями рассматривалось время с 1990 по 2017 год. Они установили: онкологическое заболевание печени в указанный период чаще поражало пациентов после 30 лет в тесной связи с развитием неалкогольной жировой болезни органа (НАЖБП), при которой в нем происходит накоплением жира вне связи с потреблением алкоголя.

НАЖБП, в свою очередь, ассоциируется с нездоровыми привычками людей.

«Главными факторами риска появления неалкогольной жировой болезни печени являются ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин, обусловленные неправильным питанием, злоупотреблением сахаром и алкоголем, малоподвижностью», - рассказали научные работники.

В свою очередь, показала их работа, количество случаев рака печени снизилось в возрастной категории до 29 лет. По словам ученых, это в основном, связано с прививками против гепатита В – данный вирус может вызывать развитие этого типа рака.

Ранее портал MedikForum.ru писал о 4 простых способах сохранить печень здоровой.
Теги : рак печени
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Как долго коронавирус может выживать на разных поверхностях?
СМИ сообщили о совместном ребенке Петросяна и его помощницы Брухуновой
Рак печени стал чаще поражать людей в возрасте от 30 лет