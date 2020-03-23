Рак печени стал чаще поражать людей в возрасте от 30 лет
Исследование ученых из Китая свидетельствует, что рак печени стал чаще поражать людей в возрасте от 30 лет. Исследователи связывают это в первую очередь с нездоровым образом жизни.
Как сообщает MedikForum.ru, рост заболеваемости раком печени среди людей в возрасте от 30 лет был выявлен специалистами Фуданьского университета. Результаты их масштабного проекта были опубликованы в Medicalxpress.
Исследователями рассматривалось время с 1990 по 2017 год. Они установили: онкологическое заболевание печени в указанный период чаще поражало пациентов после 30 лет в тесной связи с развитием неалкогольной жировой болезни органа (НАЖБП), при которой в нем происходит накоплением жира вне связи с потреблением алкоголя.
НАЖБП, в свою очередь, ассоциируется с нездоровыми привычками людей.
«Главными факторами риска появления неалкогольной жировой болезни печени являются ожирение, сахарный диабет, высокий холестерин, обусловленные неправильным питанием, злоупотреблением сахаром и алкоголем, малоподвижностью», - рассказали научные работники.
В свою очередь, показала их работа, количество случаев рака печени снизилось в возрастной категории до 29 лет. По словам ученых, это в основном, связано с прививками против гепатита В – данный вирус может вызывать развитие этого типа рака.
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