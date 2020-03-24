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Чем инфаркт отличается от инсульта

Отличия инфаркта от инсульта

Практически каждый человек знает, что инфаркт и инсульт - это смертельно опасные болезни. Однако лишь немногие смогут рассказать, чем они друг от друга отличаются. Хотя от этого зависит, какие действия необходимо предпринимать при первых признаках инфарктного и инсультного состояния.

Инфаркт и инсульт имеют много общего, поскольку происходят по одной и той же причине - из-за закупоривания сосудов. Однако при инфаркте основной урон получает сердце. Главный кровеносный орган просто лишается крови и происходит его остановка. Более того, во время недостатка крови стенки сердца и его клапаны начинают разрушаться, поэтому, если не оказать человеку неотложную помощь, то реанимировать его уже не получиться.

Инсульт происходит аналогичным образом, только этот сценарий реализуется в головном мозге. При первых же признаках инфаркта и инсульта необходимо вызывать "скорую" помощь.
Теги : инфаркт, инсульт, сердце, мозг, кровообращение
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