Чем инфаркт отличается от инсульта

Инфаркт и инсульт имеют много общего, поскольку происходят по одной и той же причине - из-за закупоривания сосудов. Однако при инфаркте основной урон получает сердце. Главный кровеносный орган просто лишается крови и происходит его остановка. Более того, во время недостатка крови стенки сердца и его клапаны начинают разрушаться, поэтому, если не оказать человеку неотложную помощь, то реанимировать его уже не получиться.Инсульт происходит аналогичным образом, только этот сценарий реализуется в головном мозге. При первых же признаках инфаркта и инсульта необходимо вызывать "скорую" помощь.