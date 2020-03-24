В России изобрели ингалятор, который помогает излечиться от коронавируса

"Во-вторых, наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 – препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии", - сообщил основатель PM&HM Олег Абдиев.

В Российской венчурной компании, которой принадлежит PM&HM, рассказали, что новый ингалятор имеет важное отличительное качество от своих аналогов. Во время использования обычных ингаляторов около 25-65% действующих веществ и препаратов оседают на в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в очаг воспаления.Однако новые ингаляторы учитывают эту особенность и подают аэрозоль непосредственно перед вдохом больного.Стоимость такого ингалятора составит около трех тысяч рублей.