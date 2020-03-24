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В России изобрели ингалятор, который помогает излечиться от коронавируса

Ингалятор от коронавируса

Российскими специалистами был разработан специальный ингалятор для лечения тяжелых заболеваний, а также пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Компания PM&HM готовит ингалятор к выходу на массовый рынок.

В Российской венчурной компании, которой принадлежит PM&HM, рассказали, что новый ингалятор имеет важное отличительное качество от своих аналогов. Во время использования обычных ингаляторов около 25-65% действующих веществ и препаратов оседают на в верхних дыхательных путях или на интубационной трубке, не попадая в очаг воспаления.

Однако новые ингаляторы учитывают эту особенность и подают аэрозоль непосредственно перед вдохом больного.

"Во-вторых, наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 – препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии", - сообщил основатель PM&HM Олег Абдиев.

Стоимость такого ингалятора составит около трех тысяч рублей.
Теги : коронавирус, пандемия, ингаляторы
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