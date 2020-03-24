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Привычка откладывать дела на потом вызывает бессонницу

Бессонница может быть связана с прокрастинацией

Ученые из Академического колледжа в Тель-Авив нашли необычную причину бессонницы. Результаты их исследования говорят о том, что люди, откладывающие дела на потом, более подвержены проблемам со сном. Специалистам удалось отследить прямую связь между прокрастинацией и бессонницей.

Исследователи объясняют это тем, что таким людям мешают уснуть мысли о делах, которые они должны были сделать, но не сделали.

Также учеными была обнаружена еще одна интересная зависимость. Оказалось, что люди, которые рано ложатся спать и рано встают, меньше подвержены прокрастинации, чем те, кто поздно отправляется в кровать.
Теги : прокрастинация, бессонница
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