Привычка откладывать дела на потом вызывает бессонницу

Исследователи объясняют это тем, что таким людям мешают уснуть мысли о делах, которые они должны были сделать, но не сделали.Также учеными была обнаружена еще одна интересная зависимость. Оказалось, что люди, которые рано ложатся спать и рано встают, меньше подвержены прокрастинации, чем те, кто поздно отправляется в кровать.