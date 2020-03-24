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За кашель в сторону пожилых людей начали арестовывать

Арест за кашель

В Великобритании сразу три подростка были арестованы за намеренный кашель в непосредственной близости от пожилой пары. После потасовки с молодыми людьми у  женщины после 70 даже появился синяк под глазом.

Три подростка были задержаны полицией, после того, как один из них намеренно прокашлялся в лица пожилой пары. Молодые люди в возрасте 16, 18 и 19 лет подошли к этой паре на рынке города Хитчин графства Хартфордшир в пятницу. Один из подростков закашлял в лицы пожилым людям, что вызвало их протест. После возникшей непродолжительной стычки у женщины старше 70 лет появился синяк под глазом. 

Сообщается, что молодых людей задержали за намеренное причинение вреда здоровью, оскорбления и нарушения закона о социальной дистанции. Некоторое время назад британское правительство запретило незнакомым людям приближаться на улице ближе чем на три метра к людям пожилым, которые более всего рискует заразиться коронавирусом, пишет The Daily Mail. Полиция Хартфордшира заявила, что пожилая женщина была отправлена в больницу на обследование. К счастью, она ничем не заразилась, и её выписали.

У её спутника также зафиксированные ушибы на теле и лице. С сегодняшнего дня на территории Великобритании введен тотальный карантин, при котором из своих жилищ разрешается выходить только представители определенных профессий. Также позволено посещать продовольственные магазины, аптеки и один раз в день заниматься спортом на свежем воздухе при условии соблюдения дистанции не менее трех метров от окружающих людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, кашель
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