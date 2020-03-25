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Ученые нашли способ омолодить старые человеческие клетки

Ученые смогли омолодить клетки человека
Ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета представили новое исследование, согласно результатам которого старые человеческие клетки можно «оживить» с помощью белков, задействованных в эмбриональном развитии.

Исследователи провели эксперимент на мышах, в рамках которого стволовые клетки мышц старых особей были «обновлены» с помощью омолаживающего белка и возвращены назад. В результате животные смогли вернуть силу, соответствующую молодому возрасту.

С помощью белков Яманака можно трансформировать взрослую клетку в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые могут превратиться в любую клетку в теле человека.

Ученые провели эксперимент использовав данные белки для клеток человека в лабораторных условиях. В результате многие молекулярные признаки изменились настолько, что возрастную клетку было сложно отличить от молодой.
Теги : клетки, стволовые клетки, омоложение
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