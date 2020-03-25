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Исследователи разработали новый инструмент для проведения жидкостной биопсии

Биопсия рака может стать эффективнее
Команда инженеров-исследователей из Нью-Йоркского университета в Абу-Даби во главе с доцентом кафедры механики и биомедицинской инженерии Мохаммедом А. Касайме разработала микрожидкостную платформу, которая совместима с самыми современными процедурами атомно-силовой микроскопии (АСМ).

Новый инструмент может стать системой раннего обнаружения рака. Он также может быть использован в качестве инструмента для более эффективного отслеживания и мониторинга прогрессирования рака и метастазирования.

Ученые представили микрожидкостную технологию для выделения циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) при раке предстательной железы из клеток крови. Разработанный инструмент представляет собой комбинированную микрожидкостную АСМ-платформу.

«Мы ожидаем, что эта платформа может стать потенциально мощным инструментом для диагностики и прогнозирования рака путем выявления механических и биологических фенотипов ЦОК на уровне отдельных клеток», - отмечает Мохаммад А. Касайме.
Теги : биопсия, рак
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Исследователи разработали новый инструмент для проведения жидкостной биопсии
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