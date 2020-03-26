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Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом

малышева

Врач и телеведущая Елена Малышева оптимистично смотрит на развитие ситуации с коронавирусом в России. Она рассказала, когда, по прогнозам, нам удастся справиться с этим заболеванием.


Врач отметила, что коронавирус станет сезонным заболеванием и будет с нами все время, как обычное ОРЗ. 


«Анализируя ситуацию в Китае, где случилась большая вспышка инфекции, уже известно, что она уложилась в два месяца. Сейчас в Китае закрыты все 16 госпиталей, которые были созданы для приема больных, так как эпидемия в стране практически завершилась. Вывод: у нас пока нет вспышки. Случаев инфекции очень мало. Если через две недели никакого серьезного роста тяжелых случаев не будет, думаю, что к середине апреля у нас все закончится», — сказала Малышева в интервью порталу wday.ru.


Она добавила, что это возможно только при условии, что все граждане будут соблюдать ограничительные меры. Тем более, что следующая неделя уже официально объявлена нерабочей.


Малышева отметила, что медики и санитарные врачи организованно и четко работают.
Теги : Елена Малышева, коронавирус, Россия
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За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-19
Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом
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