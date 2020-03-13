Малышева рассказала о главном средстве от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала гигиену главным средством защиты от коронавируса.





«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом», — сказала медик.





Она отметила, что следует обязательно пользоваться антисептиком, если нет доступа к мылу и воде, передает портал «360».





В России коронавирусом заразились 45 человек.





31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоили официальное название COVID-19. По последней информации, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.