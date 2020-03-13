Малышева рассказала о главном средстве от коронавируса

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Телеведущая и врач Елена Малышева назвала гигиену главным средством защиты от коронавируса.


«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом», — сказала медик.


Она отметила, что следует обязательно пользоваться антисептиком, если нет доступа к мылу и воде, передает портал «360».


В России коронавирусом заразились 45 человек.


31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоили официальное название COVID-19. По последней информации, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек.

Теги : Елена Малышева, коронавирус, средство
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