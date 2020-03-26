В жаркую погоду люди становятся более эмоциональными

"Состояние психики людей меняется как при очень низкой, так и при очень высокой температуре на улице. Если на холоде люди становятся более закрепощенными, условно "думающими больше, чем чувствующими", то на жаре – наоборот, раскрепощенными, "более чувствующими чем думающими", - утверждают исследователи.



"В таком состоянии все методики саморегуляции будут хороши – от аутотренинга до простого осознания собственной гипервозбудимости. Чтобы уменьшить тяжелые психологические эффекты жары, нужно сокращать количество планируемых на день дел, стараться действовать неторопливо. Важно понимать, что мозг устал, ему нужна особенная поддержка и внутренняя улыбка, пусть даже немного через силу", - добавили ученые.