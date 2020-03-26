26-03-2020 01:43 - От коронавируса можно спастись препаратом от малярии26-03-2020 00:49 - За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-1926-03-2020 00:29 - Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом25-03-2020 23:59 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек25-03-2020 23:41 - Доктор Мясников назвал способ не заразиться коронавирусом25-03-2020 23:29 - Ученые проанализировали возможность передачи коронавируса через укусы комаров25-03-2020 23:18 - На время нерабочей недели все кафе и рестораны в Москве закроют25-03-2020 23:04 - В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом25-03-2020 22:15 - Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина25-03-2020 21:59 - Льва Лещенко перевели в реанимацию25-03-2020 21:51 - Пережившая инсульт 90-летняя американка смогла вылечиться от коронавируса25-03-2020 21:36 - Нарушитель карантина разбил кирпичом голову женщине-полицейскому во Франции25-03-2020 21:10 - Владимир Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Льва Лещенко25-03-2020 20:55 - Академик Евдокименко призвал есть жир для защиты легких от коронавируса25-03-2020 20:30 - Ученые создали самый быстрый тест на выявление коронавируса

В жаркую погоду люди становятся более эмоциональными

Жара провоцирует эмоциональность

Температура окружающей среды способна влиять на поведение человека. Ученые определили, что жаркая погода мешает контролировать свои эмоции. В жару люди становятся более эксцентричными, поскольку мозг быстрее перегревается и устает, а также недополучает необходимое количество кислорода.

"Состояние психики людей меняется как при очень низкой, так и при очень высокой температуре на улице. Если на холоде люди становятся более закрепощенными, условно "думающими больше, чем чувствующими", то на жаре – наоборот, раскрепощенными, "более чувствующими чем думающими", - утверждают исследователи.

"В таком состоянии все методики саморегуляции будут хороши – от аутотренинга до простого осознания собственной гипервозбудимости. Чтобы уменьшить тяжелые психологические эффекты жары, нужно сокращать количество планируемых на день дел, стараться действовать неторопливо. Важно понимать, что мозг устал, ему нужна особенная поддержка и внутренняя улыбка, пусть даже немного через силу", - добавили ученые.
Теги : эмоции, жаркая погода
Яндекс.Новости Читать в Дзен
"Метод стакана": как отличить натуральный квас от подделки
В жаркую погоду люди становятся более эмоциональными
Почему стресс является причиной всех болезней