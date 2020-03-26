26-03-2020 03:51 - Глава ВОЗ призвал мир "атаковать коронавирус"26-03-2020 01:43 - От коронавируса можно спастись препаратом от малярии26-03-2020 00:49 - За сутки в Испании умерло рекордное количество больных COVID-1926-03-2020 00:29 - Малышева рассказала, как в России будет развиваться ситуация с коронавирусом25-03-2020 23:59 - Число зараженных коронавирусом в мире превысило 414 тысяч, умерли более 18 тысяч человек25-03-2020 23:41 - Доктор Мясников назвал способ не заразиться коронавирусом25-03-2020 23:29 - Ученые проанализировали возможность передачи коронавируса через укусы комаров25-03-2020 23:18 - На время нерабочей недели все кафе и рестораны в Москве закроют25-03-2020 23:04 - В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом25-03-2020 22:15 - Немецкий врач-пульмонолог назвал поездки на велосипеде спасением для легких во время карантина25-03-2020 21:59 - Льва Лещенко перевели в реанимацию25-03-2020 21:51 - Пережившая инсульт 90-летняя американка смогла вылечиться от коронавируса25-03-2020 21:36 - Нарушитель карантина разбил кирпичом голову женщине-полицейскому во Франции25-03-2020 21:10 - Владимир Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Льва Лещенко25-03-2020 20:55 - Академик Евдокименко призвал есть жир для защиты легких от коронавируса

Люди всегда выбирают себе похожих партнеров

Люди предпочитают в отношениях один и тот же тип партнеров

Решив развестись, многие люди начинают себя убеждать, что человек, с которым они состоят в браке, не подходит им для совместной жизни. Затем они находят себе следующего партнера и он очень похож на предыдущего, а именно - имеет схожие привычки. Исследователи объясняют это тем, что люди в большинстве случаев выбирают партнеров для жизни одного и того же типа.

"Очень часто, когда отношения заканчиваются, люди решают, что теперь им нужен совершенно другой человек – с иными личностными качествами. Но, как правило, следующий партнер в психологическом смысле очень похож на предыдущего", - утверждают психологи из Торонтского университета.

Канадские ученые проанализировали историю отношений более чем 400 мужчин и женщин. Статистика показала, что у каждого человека есть "предпочитаемый тип" партнеров, имеющих определенные качества.

"Если раз за разом человек выбирает для отношений партнеров, заставляющих его страдать, это указывает на большие психологические проблемы, с которыми следует обращаться за помощью к специалисту", - рекомендуют психологи.
Теги : отношения, любовь, тип
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Ученые обнаружили аутоантитела, которые могут быть причиной эпилепсии
Стресс может повлиять на сперму и будущее потомство
Здоровье человека обычно зависит от его образования