Люди всегда выбирают себе похожих партнеров

"Очень часто, когда отношения заканчиваются, люди решают, что теперь им нужен совершенно другой человек – с иными личностными качествами. Но, как правило, следующий партнер в психологическом смысле очень похож на предыдущего", - утверждают психологи из Торонтского университета.

"Если раз за разом человек выбирает для отношений партнеров, заставляющих его страдать, это указывает на большие психологические проблемы, с которыми следует обращаться за помощью к специалисту", - рекомендуют психологи.

Канадские ученые проанализировали историю отношений более чем 400 мужчин и женщин. Статистика показала, что у каждого человека есть "предпочитаемый тип" партнеров, имеющих определенные качества.