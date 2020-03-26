Люди всегда выбирают себе похожих партнеров
Решив развестись, многие люди начинают себя убеждать, что человек, с которым они состоят в браке, не подходит им для совместной жизни. Затем они находят себе следующего партнера и он очень похож на предыдущего, а именно - имеет схожие привычки. Исследователи объясняют это тем, что люди в большинстве случаев выбирают партнеров для жизни одного и того же типа.
"Очень часто, когда отношения заканчиваются, люди решают, что теперь им нужен совершенно другой человек – с иными личностными качествами. Но, как правило, следующий партнер в психологическом смысле очень похож на предыдущего", - утверждают психологи из Торонтского университета.
Канадские ученые проанализировали историю отношений более чем 400 мужчин и женщин. Статистика показала, что у каждого человека есть "предпочитаемый тип" партнеров, имеющих определенные качества.
"Если раз за разом человек выбирает для отношений партнеров, заставляющих его страдать, это указывает на большие психологические проблемы, с которыми следует обращаться за помощью к специалисту", - рекомендуют психологи.
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