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Лекарство от рака легких может пригодиться при метастазах в головном мозге

Лекарству от рака легких нашли дополнительное применение
Препарат осимертиниб, обычно используемый для лечения немелкоклеточного рака легких с метастазами, может принести пользу пациентам с метастатическим раком головного мозга.

Такие данные были получены исследователями из Больницы Святого Михаила в Торонто, Канада и Гарвардской медицинской школы. Их выводы опубликованы в JAMA Network Open.

В мета-анализе 15 исследований при участии 324 пациентов, ученые обнаружили, что 64% пациентов с метастатическим раком головного мозга, у которых он распространился из легких, принимавшие участие в клинических исследованиях осимертиниба, продемонстрировали измеримый ответ на лечение. 90% смогли справиться с болезнью в центральной нервной системе, однако до 40% столкнулись с сильными побочными эффектами.

«Появление метастазов в мозге является частым опасным осложнением рака», - рассказывает Андерс Эриксон, аспирант больницы Святого Михаила в лаборатории доктора Сунита Даса, который руководил исследованием.


Доктор Дас подчеркнул, что требуются дополнительные исследования. Но текущие выводы подтверждают потенциальные выгоды терапии для пациентов.
Теги : рак легких, метастазы, рак головного мозга
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Лекарство от рака легких может пригодиться при метастазах в головном мозге