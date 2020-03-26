Специалисты назвали опасный побочный эффект парацетамола





Об этом заявили ученые из Копенгагена. Они уточнили, что подобное происходит лишь в тех случаях, когда парацетамол вводят больному внутривенно. Тогда давление может временно упасть до 30 мм рт.ст. Медики объясняют это тем, что метаболизм при внутривенном приеме препарата происходит не через печень, как это бывает в случае с таблетками, а иначе.Врачи подчеркивают, что здоровые люди могут принимать парацетамол для снижения температуры без опасений. Главное, не превышать его дозу.Как стало известно, специалисты уже провели эксперимент с лабораторными мышами, направленный на то, чтобы устранить побочный эффект препарата. Это происходило за счет блокировки калиевых каналов, которые регулируют работу кровеносных сосудов.