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Специалисты назвали опасный побочный эффект парацетамола

таблетки

Парацетамол, наряду с ибупрофеном, медики рекомендуют для лечения коронавируса. Однако, у данного препарата имеются побочные эффекты – он обладает способностью снижать артериальное давление.

Об этом заявили ученые из Копенгагена. Они уточнили, что подобное происходит лишь в тех случаях, когда парацетамол вводят больному внутривенно. Тогда давление может временно упасть до 30 мм рт.ст. Медики объясняют это тем, что метаболизм при внутривенном приеме препарата происходит не через печень, как это бывает в случае с таблетками, а иначе.

Врачи подчеркивают, что здоровые люди могут принимать парацетамол для снижения температуры без опасений. Главное, не превышать его дозу.

Как стало известно, специалисты уже провели эксперимент с лабораторными мышами, направленный на то, чтобы устранить побочный эффект препарата. Это происходило за счет блокировки калиевых каналов, которые регулируют работу кровеносных сосудов.
Теги : коронавирус, парацетамол, артериальное давление, внутривенно
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