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Коронавирус может вызывать эпидемию одиночества

Одиночество

Необходимость строгой изоляции в течение нескольких недель может спровоцировать целую эпидемию одиночества у пожилых людей. Исследования показывают, что когда их отрезают от транспорта, магазинов и разного рода развлекательных заведений, то это намного увеличивает риск депрессии.

Мэрия Москвы призвала пожилых людей не выходить из дома в течение нескольких недель. В крайних случаях допускается выход в продовольственный магазин или аптеку. Жизнь пожилого человека и так лишена многих радостей, доступных в молодом возрасте, но одним из самых главных является общение. Сегодня власти призывают младшее и среднее поколение прервать личное общение со старшим, так как такие контакты могут спровоцировать заражение опасной коронавирусной инфекцией. А это грозит миллионам пожилых людей одиночеством и другими связанными с ним последствиями.

Данная проблема актуальна не только для российских городов, но и для многих других стран, где пожилые люди также находятся в режиме изоляции. В некоторых государствах режим соблюдается довольно строго, и пищу лицам старшего возраста приходится поднимать на верёвках с балконов, либо получать от своих дверей только после того, как доставщик уйдёт. Людям остается возможность побеседовать с родственниками по видеосвязи, но многие пожилые люди не владеют современными технологиями, и им приходится использовать старый добрый телефон.

По мнению экспертов из Университета Барселоны, кризис с короновирусом спровоцирует эпидемию одиночества у пожилых людей. Лиц старше 50 отрезают от транспорта, торговых учреждений и развлекательных заведений, это усиливает ощущение изоляции и депрессии. Опрос около 6 000 человек из Финляндии, Польши и Испании, проведенный еще в 2011-12 годах, показал, что настроение у них резко ухудшилось, а ощущение одиночества обострилось, когда доступ к внешнему миру был ограничен, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : коронавирус, одиночество
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