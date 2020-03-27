Коронавирус у детей может дать тяжелые симптомы. Случай 10-летней девочки из Великобритании

«Она начинает сидеть и передвигаться в течение коротких периодов времени. Надеемся, это начало выздоровления. Антибиотики не помогли с этим вирусом, родители смогли дать ей только парацетамол», - проинформировал источник.

«Пожалуйста, внимательно следите за своими детьми и их симптомами, оставайтесь дома и соблюдайте рекомендации по безопасности», - дали совет эксперты.