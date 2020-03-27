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Коронавирус у детей может дать тяжелые симптомы. Случай 10-летней девочки из Великобритании

мать и ребенок

Не только пожилые люди, дети тоже могут страдать от тяжелых симптомов заражения коронавирусом. Это подтверждает случай 10-летней девочки из города Плимут (Великобритания), о котором пишет Express.

Как сообщает MedikForum.ru, у 10-летней школьницы (имя не сообщается), страдавшей, как полагали медики вначале, от тонзиллита, впоследствии подтвердилось заражение коронавирусом. По данным Plymouth Live, у девочки коронавирусная инфекция вызвала неожиданно очень тяжелые симптомы.

Вирус вызвал у нее красные пятна на коже, язвы в горле, сильные боли в ногах, крайне высокую температуру (41,6 градуса по Цельсию), судороги.

Но в этом случае у девочки из Великобритании не наблюдался главный, как считается симптом инфекции, спровоцированной коронавирусом, – продолжительного кашля.

К счастью, после тяжелых симптомов ребенок пошел на поправку.

«Она начинает сидеть и передвигаться в течение коротких периодов времени. Надеемся, это начало выздоровления. Антибиотики не помогли с этим вирусом, родители смогли дать ей только парацетамол», - проинформировал источник.

Тем временем Департамент общественного здравоохранения Англии (PHE) подтвердил 87 490 случаев заболевания в Великобритании.

«Пожалуйста, внимательно следите за своими детьми и их симптомами, оставайтесь дома и соблюдайте рекомендации по безопасности», - дали совет эксперты.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) напомнили, что существует четыре признака заражения коронавирусом, которые требуют обращения за медицинской помощью, – это затрудненное дыхание, постоянная боль или давление в груди, неспособность проснуться из-за сильной сонливости, синюшные губы или лицо.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятные ощущения в носу могут стать признаком заболевания коронавирусной инфекцией.
Теги : коронавирус
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