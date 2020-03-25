Заражение коронавирусом. Ощущения в носу могут стать признаком заболевания

«Сигналами COVID-19 могут быть мышечные и головные боли, кашель, диарея, лихорадка, одышка, боль в горле и усталость. Если возникает ощущение заложенности носа, это тоже может быть предупредительным знаком», - заявили вирусологи.

Что касается попыток промывать нос соленой водой в виде меры предотвращения заражения, эксперты констатируют: «Нет никаких доказательств того, что регулярное полоскание носа соленой водой может защитить от коронавируса. В отношении простуды есть крайне ограниченные данные о том, что это помогает».