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Заражение коронавирусом. Ощущения в носу могут стать признаком заболевания

заложен нос

Предупреждением о возможном заболевании COVID-19 из-за заражения коронавирусом могут стать неприятные ощущения в носу – заложенность, покалывание, болезненность как от попадания воды, проинформировало британское издание Express.

Как сообщает MedikForum.ru, по мере изучения учеными природы нового коронавируса и вызываемого им заболевания легких появляется больше сведений об особенностях развития инфекции в организме. Это относится и к пониманию симптоматики: клиническая картина заболевания ширится, становится более детальной.

Список признаков, которые должны настораживать в связи с возможным заражением коронавирусом, британские медики дополнили очередным симптомом – заложенностью носа и неприятными ощущениями в нем.

«Сигналами COVID-19 могут быть мышечные и головные боли, кашель, диарея, лихорадка, одышка, боль в горле и усталость. Если возникает ощущение заложенности носа, это тоже может быть предупредительным знаком», - заявили вирусологи.

Они поясняют, что вирус может вызывать воспаление в носовых проходах, способствующее увеличению крупных кровеносных сосудов и создающее отек. В результате значительно уменьшается или даже блокируется поток воздуха, идущий через ноздри. Так возникают заложенность и крайне дискомфортное состояние, связанное с перегрузкой органа из-за попыток дышать в ситуации, которая к этому не располагает.

Медики призывают не относиться к ощущениям в носу как к чему-то банальному. Внедрившись в организм, коронавирус может провоцировать опасные для жизни состояния – одышку, низкий уровень кислорода в крови, почечную и печеночную недостаточность, пневмонию, способную довести человека до летального исхода.

Что касается попыток промывать нос соленой водой в виде меры предотвращения заражения, эксперты констатируют: «Нет никаких доказательств того, что регулярное полоскание носа соленой водой может защитить от коронавируса. В отношении простуды есть крайне ограниченные данные о том, что это помогает».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаками коронавирусной инфекции могут стать изменения в состоянии губ и странности в восприятии запахов.
Теги : коронавирус
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