«Это отличается от простуды и гриппа». Заразившая британка рассказала, как проявляется коронавирус

«Симптомов не было в течение недели. У меня возникла боль в горле, но очень легкая, я даже не стала принимать лекарств», - цитирует женщину издание Express

«У меня начались боли, которые усиливались. Я ощущала их в руках и ногах. В какой-то момент они стали болеть очень сильно. Самыми тяжелыми были ощущения в икрах. Боль в них я бы назвала мучительной, ужасной. Моя температура поднялась до 39 градусов по Цельсию и периодически усиливалась», - поделилась Луиза.

«Это не похоже на простуду или грипп, когда вы начинаете приходить в норму спустя несколько дней. Коронавирус вызывает чувство, что возникшая болезнь уничтожает вас, и вы страдаете так, как никогда еще не страдали», - отметила она.