23-03-2020 06:22 - Группа крови может влиять на риск заражения новым коронавирусом23-03-2020 05:30 - Назван витамин, дефицит которого в условиях самоизоляции может быть очень опасен23-03-2020 05:00 - «Это отличается от простуды и гриппа». Заразившая британка рассказала, как проявляется коронавирус23-03-2020 02:48 - Как не заразится коронавирусом при поездке в общественном транспорте23-03-2020 02:37 - Назван способ не сойти с ума в период домашней изоляции23-03-2020 02:23 - Второй борт ВКС России приземлился недалеко от Рима23-03-2020 02:10 - Каждому американцу выплатят по тысяче долларов для борьбы с коронавирусом23-03-2020 02:01 - Ангела Меркель ушла на карантин из-за контакта с врачом, заболевшим коронавирусом23-03-2020 01:55 - Средний инкубационный период коронавируса составляет около 5 дней23-03-2020 01:48 - Украинский минздрав предлагает ввести в стране режим ЧС23-03-2020 01:43 - "Ковидиот": придумано название для тех, кто запасается гречкой и туалетной бумагой23-03-2020 01:16 - В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппарата ИВЛ для личных целей23-03-2020 01:11 - Швейные предприятия России начали производить многоразовые медицинские маски23-03-2020 01:02 - Минздрав: курящие люди тяжелее переносят коронавирус23-03-2020 00:53 - Въезд в Москву могут закрыть. Полиция разрабатывает план комендантского часа

«Это отличается от простуды и гриппа». Заразившая британка рассказала, как проявляется коронавирус

симптомы коронавируса

51-летняя британка Луиза Кац, заразившаяся коронавирусом вместе с мужем во время отпуска в Италии, поделилась в прессе рассказом о том, как может проявляться данное заболевание. У супругов оно наблюдалось в виде разных симптомов.

Как сообщает MedikForum.ru, особое коварство нового коронавируса заключается в том, что заражение им не дает универсальной клинической картины – вирус проявляется недомоганиями разной степени тяжести, включая почти незаметные и предвосхищающие летальный исход. Очень часто SARS-CoV-2 сравнивают с гриппом или простудой. Британка Луиза Кац, работающая преподавателем психологии в университете Дерби, отметила: заболев, она испытала на себе, что коронавирус отличается от гриппа или простуды.

В феврале вместе с мужем она отправились на Венецианский карнавал, пара провела там четыре дня. Позднее было объявлено, что Италия стала наиболее сильно пострадавшим от эпидемии коронавируса европейским регионом.

Несколько дней после возвращения домой британка и ее супруг чувствовали себя хорошо.

«Симптомов не было в течение недели. У меня возникла боль в горле, но очень легкая, я даже не стала принимать лекарств», - цитирует женщину издание Express.

Затем состояние супругов резко ухудшилось.

«У меня начались боли, которые усиливались. Я ощущала их в руках и ногах. В какой-то момент они стали болеть очень сильно. Самыми тяжелыми были ощущения в икрах. Боль в них я бы назвала мучительной, ужасной. Моя температура поднялась до 39 градусов по Цельсию и периодически усиливалась», - поделилась Луиза.

В то же время у ее мужа коронввирус проявился иначе. Мужчина страдал от лихорадки и сильно потел, жаловался на дискомфорт в горле, - но таких телесных болей, как жена, он не испытывал.

Кац добавила, что заражение коронавирусом, по ее ощущениям, вызывает гораздо более тяжелое состояние, чем известные респираторные инфекции.

«Это не похоже на простуду или грипп, когда вы начинаете приходить в норму спустя несколько дней. Коронавирус вызывает чувство, что возникшая болезнь уничтожает вас, и вы страдаете так, как никогда еще не страдали», - отметила она.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России был спрогнозирован достаточно скорый спад заболеваемости коронавирусом.
Теги : коронавирус
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Четыре способа быстрее уснуть
Четыре продукта, которые помогут отрастить длинные волосы
Четверка незаменимых в период простуд специй