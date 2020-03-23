«Это отличается от простуды и гриппа». Заразившая британка рассказала, как проявляется коронавирус
51-летняя британка Луиза Кац, заразившаяся коронавирусом вместе с мужем во время отпуска в Италии, поделилась в прессе рассказом о том, как может проявляться данное заболевание. У супругов оно наблюдалось в виде разных симптомов.
Как сообщает MedikForum.ru, особое коварство нового коронавируса заключается в том, что заражение им не дает универсальной клинической картины – вирус проявляется недомоганиями разной степени тяжести, включая почти незаметные и предвосхищающие летальный исход. Очень часто SARS-CoV-2 сравнивают с гриппом или простудой. Британка Луиза Кац, работающая преподавателем психологии в университете Дерби, отметила: заболев, она испытала на себе, что коронавирус отличается от гриппа или простуды.
В феврале вместе с мужем она отправились на Венецианский карнавал, пара провела там четыре дня. Позднее было объявлено, что Италия стала наиболее сильно пострадавшим от эпидемии коронавируса европейским регионом.
Несколько дней после возвращения домой британка и ее супруг чувствовали себя хорошо.
«Симптомов не было в течение недели. У меня возникла боль в горле, но очень легкая, я даже не стала принимать лекарств», - цитирует женщину издание Express.
Затем состояние супругов резко ухудшилось.
«У меня начались боли, которые усиливались. Я ощущала их в руках и ногах. В какой-то момент они стали болеть очень сильно. Самыми тяжелыми были ощущения в икрах. Боль в них я бы назвала мучительной, ужасной. Моя температура поднялась до 39 градусов по Цельсию и периодически усиливалась», - поделилась Луиза.
В то же время у ее мужа коронввирус проявился иначе. Мужчина страдал от лихорадки и сильно потел, жаловался на дискомфорт в горле, - но таких телесных болей, как жена, он не испытывал.
Кац добавила, что заражение коронавирусом, по ее ощущениям, вызывает гораздо более тяжелое состояние, чем известные респираторные инфекции.
«Это не похоже на простуду или грипп, когда вы начинаете приходить в норму спустя несколько дней. Коронавирус вызывает чувство, что возникшая болезнь уничтожает вас, и вы страдаете так, как никогда еще не страдали», - отметила она.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в России был спрогнозирован достаточно скорый спад заболеваемости коронавирусом.
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