В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом

«Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость», - констатируют медики.

«Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании», - уточнили специалисты.