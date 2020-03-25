В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом
По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).
Как сообщает MedikForum.ru, с увеличением числа новых пациентов с коронавирусом, врачи обнаруживают и новые симптомы заражения им. К сегодняшнему дню был распространен перечень признаков коронавирусной инфекции, в который входили кашель, высокая температура, боль (в горле, головная, мышечная), потеря обоняния. Офтальмологи из США пополнили его новым в виде дискомфортного состояния глаз, вызванного воспалительным процессом.
«Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость», - констатируют медики.
Американские офтальмологи допускают, что коронавирус может проникать в организм через глаза, поэтому они рекомендуют защищать не только рот и нос, но и глаза с помощью тех же очков.
«Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании», - уточнили специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом инфицирования могут быть неприятные ощущения в носу.
Оставить комментарий