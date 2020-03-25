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В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом

проблемы с глазами

По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).

Как сообщает MedikForum.ru, с увеличением числа новых пациентов с коронавирусом, врачи обнаруживают и новые симптомы заражения им. К сегодняшнему дню был распространен перечень признаков коронавирусной инфекции, в который входили кашель, высокая температура, боль (в горле, головная, мышечная), потеря обоняния. Офтальмологи из США пополнили его новым в виде дискомфортного состояния глаз, вызванного воспалительным процессом.

«Красные и слезящиеся глаза могут быть ранним симптомом заражения коронавируса, об этом говорит растущее число жалоб инфицированных пациентов на красноту, зуд, слезоточивость», - констатируют медики.

Американские офтальмологи допускают, что коронавирус может проникать в организм через глаза, поэтому они рекомендуют защищать не только рот и нос, но и глаза с помощью тех же очков.

«Одно воспаление слизистой оболочки глаза не обязательно указывает на заражение коронавирусом, но вместе с другими симптомами, вроде кашля и жара, оно может говорить о заболевании», - уточнили специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом инфицирования могут быть неприятные ощущения в носу.
Теги : коронавирус
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