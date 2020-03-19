Назван неожиданный ранний симптом заражения коронавирусом, связанный с пищеварением

«Большая часть пациентов с коронавирусом в начале заболевания жаловалась на симптом со стороны пищеварительной системы – конкретно на диарею. Иногда вместе с отсутствием аппетита», - информирует источник.

Как сообщает MedikForum.ru, ссылаясь на статью Medicalxpress , обычно в качестве ранних симптомов заражения новым коронавирусом врачами указывались неблагоприятные изменения самочувствия, напоминающие простуду или грипп (кашель, повышение температуры, боли в горле и т.п.). Согласно последним данным, полученным исследователями из Китая, ранним признаком инфицирования коронавирусом могут быть недомогания, создающие впечатление, что человек пострадал от отравления или другой инфекции пищеварительной системы.Ученые отмечают: зараженные коронавирусом пациенты с пищеварительными симптомами имели более сложное течение болезни, что затрудняло их лечение по сравнению с людьми, имевшими классические признаки инфекции.Специалисты призывают не игнорировать сигналы нарушенного пищеварения, какой бы неожиданной не казалась их связь с коронавирусом. Они полагают, что именно такие симптомы характерны для ранней стадии развития COVID-19 (заболевание, вызванное заражением коронавирусом), в то время как респираторные нарушения ассоциируются с более активным его развитием и тяжелым поражением организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что новые неожиданные симптомы COVID-19 были перечислены врачом-вирусологом из Германии Хендриком Стриком. Специалист рассказал, что почти все инфицированные коронавирусом люди, больше двух третей, описали потерю обоняния и вкуса, продолжающуюся у них несколько дней.