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Ультразвук может быть полезен при диагностике аритмии

Ультразвук поможет в локализации аритмии
Аритмия сердца – одна из основных причин смертности во всем мире. На данный момент для ее определения медики пользуются электрокардиограммой. Однако точность метода не настолько высока, чтобы визуализировать локализацию источника.

Группа ученых анонсировала, что им удалось точно определить локализацию аритмии с помощью электромеханической волновой томографии (ЭВТ) на основе ультразвука в рамках двойного слепого клинического исследования.

«ЭВТ – неинвазивная технология, при этом использовать можно стандартное оборудование. Визуализация аритмии в 3D – компонент, который стоит включить в стандарт», - рассказывает Наталья Траянова, профессор биомедицинской инженерии и медицины, не участвовавшая в исследовании.


Результаты работы были опубликованы в Science Translational Medicine. Согласно оценкам ученых, ЭВТ удалось правильно определить локализацию аритмии в 96% случаев. В то время как ЭКГ справилась с точностью всего 71%.
Теги : аритмия, электрокардиограмма, ультразвук
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