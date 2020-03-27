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Новый анализ крови с искусственным интеллектом найдет рак

Рак легких

Ученые разработали новый анализ крови, которой оценивается системой с искусственным интеллектом. Он позволяет выявить рак лёгких без проведения компьютерной томографии.

Американские исследователи создали анализ крови, использующий технологию машинного обучения. Его основная задача выявлять признаки рака лёгких. Система находится на предварительной стадии разработки, со временем она может заменить компьютерную томографию в качестве первого средства диагностики у пациентов с подозрением на опухоли дыхательной системы. Тест обнаруживает фрагменты ДНК опухоли, которые циркулируют в крови пациента. Его стоимость намного меньше КТ, используемых ныне для диагностики рака лёгких.

Пока он не готов к широкому применению в условиях клинической практики, но результаты исследования кажутся многообещающими. Тест может стать мощным оружием против одной из самых смертоносных форм рака. Медицинские исследователи и врачи уже знают, что ДНК рака циркулируют в кровотоке пациента и могут быть инструментом для диагностики болезни. Однако просить выявлять эти крошечные фрагменты опухолей медицинских лаборантов нереалистично. Искусственный интеллект выполняет эту работу с гораздо более высокой степенью точности. Уже доказано, что новая система способна распознавать первую стадию рака легких у 63% пациентов.

Сегодня опухоли легких на первой стадии упускаются у каждого третьего, проходящего через тестирование с помощью компьютерной томографии. Кроме того, КТ часто дает ложноположительные результаты, хотя и считается более точным инструментом диагностики. Отметим, что на первой стадии рак легких излечивается с эффективностью до 95%, а на четвертой вероятность пережить болезнь не превышает 5%, пишет BGR. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : анализ крови, рак легких
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