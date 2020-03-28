COVID-19. Эксперт назвал симптомы заражения первой и последующих областей тела

«Симптомы похожи на простуду – ощущаются застой, насморк, дискомфорт и боль в горле. Признаки могут появиться через 2-14 дней после столкновения с вирусом», - заметил специалист.

«У некоторых людей симптомы могут быть локализованы только в одной области тела, у других может наблюдаться комбинация признаков, затрагивающих разные участки», - добавил доктор Десаи.

«Организм некоторых людей очень агрессивно реагирует на COVID-19, в то время как есть и те, кто заболевает без каких-либо сильных недомоганий. Симптомы заражения обычно касаются областей тела, где вирусу удается зацепиться в организме. Дополнительными сигналами инфекции могут стать потеря обоняния и вкуса, тошнота, боль в животе и мышцах», - назвал эксперт.