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COVID-19. Эксперт назвал симптомы заражения первой и последующих областей тела

кашель

Какая область тела первой подвергается заражению COVID-19, и какие симптомы при этом появляются? Эксперт-вирусолог Риши Десаи ответил на вопрос, назвав признаки такого инфицирования, об этом пишет издание Express.

Как сообщает MedikForum.ru, Центры по профилактике и контролю заболеваний (CDC) заявляют, что существуют разные типы коронавирусов, в том числе ответственных за достаточно легкие заболевания верхних дыхательных путей. Но COVID-19 – инфекция, которая вызывается новым коронавирусом, ранее не наблюдавшимся у людей. Он приобрел способность передаваться от человека человеку капельным путем через дыхание, разговор и кашель в пределах двух метров.

Эксперт констатировал, что первая область тела, поражаемая вирусом, – это нос и задняя часть горла. Он назвал симптомы заражения, возникающие в таком случае.

«Симптомы похожи на простуду – ощущаются застой, насморк, дискомфорт и боль в горле. Признаки могут появиться через 2-14 дней после столкновения с вирусом», - заметил специалист.

После удара по носу и задней части горла вирус стремится проникнуть в легкие. У зараженных могут начаться кашель, одышка, боль в груди.

Если вирус попадает в кровоток, возникают такие симптомы, как лихорадка, ночной пот, недомогание, усталость.

«У некоторых людей симптомы могут быть локализованы только в одной области тела, у других может наблюдаться комбинация признаков, затрагивающих разные участки», - добавил доктор Десаи.

Он пояснил, что каждый человек обладает уникальной иммунной системой, и это обусловливает разницу реакций на заражение COVID-19.

«Организм некоторых людей очень агрессивно реагирует на COVID-19, в то время как есть и те, кто заболевает без каких-либо сильных недомоганий. Симптомы заражения обычно касаются областей тела, где вирусу удается зацепиться в организме. Дополнительными сигналами инфекции могут стать потеря обоняния и вкуса, тошнота, боль в животе и мышцах», - назвал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом COVID-19 может быть специфическое ощущение после пробуждения от сна.
Теги : коронавирус
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