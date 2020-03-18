Вирусолог назвал неизвестные ранее симптомы COVID-19
Большинство заразившихся жаловались на потерю вкуса и обоняния.
Немецкий врач-вирусолог Хендрик Стрик из Института вирусологии в Бонне назвал симптомы коронавируса, о которых ранее не говорилось. Он опросил пациентов, подвергшихся заражению COVID-19 и сделал любопытный вывод.
Как выяснилось, две трети больных жаловались на потерю вкуса и обоняния в самом начале заболевания. Такое состояние продолжалось несколько дней. Треть инфицированных отмечала расстройство стула.
- Диарея также встречалась у инфицированных людей в 30 процентах случаев, что чаще, чем считалось ранее, - говорит Хендрик Стрик.
При этом он отметил, что у большинства зараженных были замечены очень незначительные признаки заболевания, которые ранее роднили COVID-19 с простудой или гриппом – температура и насморк.
- Результаты китайского исследования, проведенного в городе Шэньчжэнь, также свидетельствуют о том, что у 91 процента инфицированных людей наблюдаются симптомы от слабых до умеренных, с сухим кашлем и, возможно, лихорадкой, - пояснил вирусолог.
Германия стала пятой по количеству заболевших после Китая, Италии, Ирана и Испании. По последним данным ВОЗ на территории страны официально подтверждено анализами почти 10 тысяч случаев COVID-2019.
Ранее заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов в своем докладе подверг сомнению искусственность происхождения коронавируса.
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