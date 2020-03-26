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Заражение коронавирусом. Врачи просят запомнить ключевые характеристики COVID-19

коронавирус

Врачи определили ключевые характеристики заболевания COVID-19, возникающего при заражении новым коронавирусом, и просят запомнить их. Особенно это важно для людей с сопутствующими заболеваниями и пожилых – они чаще страдают от негативных последствий заражения.

Как сообщает MedikForum.ru, врачами была выявлена определенная закономерность в реакциях пациентов на COVID-19. Так, сначала часто возникают легкие симптомы – не сильно беспокоящие кашель, головная боль. Журнал Американской медицинской ассоциации констатирует: пациенты с подтвержденным COVID-19 на первой стадии после заражения «хорошо себя чувствуют, а затем примерно через 5-7 дней возникают ухудшения, развивается дыхательная недостаточность».

По словам Мишель Гонг, директора исследований критических состояний в Медицинском центре Монтефиоре, инфекция, спровоцированная коронавирусом, начинается медленно, но на второй ее фазе недомогание становится очень резким. Другой врач, инфекционист Кристофер Ол из Северной Каролины, наблюдал такие же характеристики заболевания у своих пациентов.

«Людям может казаться, что они поправляются, но через день на них обрушиваются жар, сильная усталость, усиливающийся кашель, проблемы дыхания», - рассказал он репортерам NBC News.

Согласно заключению Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), одной из ключевых характеристик COVID-19 является «клиническое ухудшение в течение второй недели болезни».

В свою очередь, исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что более половины пациентов стали страдать от одышки, проболев после заражения новым коронавирусом около недели.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятные ощущения в носу могут стать признаком заболевания COVID-19.
Теги : коронавирус
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