Заражение коронавирусом. Врачи просят запомнить ключевые характеристики COVID-19

«Людям может казаться, что они поправляются, но через день на них обрушиваются жар, сильная усталость, усиливающийся кашель, проблемы дыхания», - рассказал он репортерам NBC News.

Как сообщает MedikForum.ru, врачами была выявлена определенная закономерность в реакциях пациентов на COVID-19. Так, сначала часто возникают легкие симптомы – не сильно беспокоящие кашель, головная боль. Журнал Американской медицинской ассоциации констатирует: пациенты с подтвержденным COVID-19 на первой стадии после заражения «хорошо себя чувствуют, а затем примерно через 5-7 дней возникают ухудшения, развивается дыхательная недостаточность».По словам Мишель Гонг, директора исследований критических состояний в Медицинском центре Монтефиоре, инфекция, спровоцированная коронавирусом, начинается медленно, но на второй ее фазе недомогание становится очень резким. Другой врач, инфекционист Кристофер Ол из Северной Каролины, наблюдал такие же характеристики заболевания у своих пациентов.Согласно заключению Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), одной из ключевых характеристик COVID-19 является «клиническое ухудшение в течение второй недели болезни».В свою очередь, исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что более половины пациентов стали страдать от одышки, проболев после заражения новым коронавирусом около недели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятные ощущения в носу могут стать признаком заболевания COVID-19.