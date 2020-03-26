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Симптомы COVID-19. Обращайте внимание на ощущение после пробуждения

пробуждение с трудом

Ощущение бессилия после пробуждения может быть признаком инфекции COVID-19. Об этом рассказали медики из Великобритании, где вчера наблюдался всплеск случаев заболевания, вызываемого заражением новым коронавирусом.

Как сообщает MedikForum.ru, британскими врачами днем раньше был зафиксирован рекордный рост пациентов с симптомами COVID-19, а статистика смертельных исходов составила 335 случаев. Специалисты призывают обращать внимание на ощущение после пробуждения – оно, по их словам, может оказаться предупреждающим симптомом коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Express.

Типичными признаками COVID-19 являются гриппоподобные симптомы, такие как першение в горле, кашель, головная и мышечная боль, повышение температуры, озноб, проблемы с дыханием. Эти знаки болезни возникают не сразу – примерно через одну-две недели после инфицирования вирусом.

Также могут иметь место синюшность губ или лица, покраснение и зуд в глазах.

«Еще один симптом заключается в том, как человек чувствует себя, когда он просыпается. Если, проснувшись в свое обычное время, он испытывает нехарактерную сильную сонливость и крайнюю усталость, из-за которых ему тяжело шевелиться, это также может сигнализировать о потенциальной вирусной инфекции. Согласно отчету Американской медицинской ассоциации до 44 процентов пациентов, госпитализированных с инфекцией, сообщили об истощении и чрезмерной усталости», – констатируют эксперты.

Ученые поясняют, что упадок сил, сонливость при заболевании или борьбе с вирусом является важным механизмом выживания организма. Исследования на животных свидетельствуют: существуют гены, ответственные за выработку химических веществ, действие которых заставляет мозг засыпать. Это существенно экономит энергию, которую организм тратит на сопротивление патогенам и их уничтожение.

Побуждая нас спать, пребывать в неподвижности в такой критический момент, тело получает больше шансов на выживание, чем если бы оно продолжало свою обычную повседневную деятельность, добавили специалисты.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятные ощущения в носу могут стать признаком заболевания COVID-19.
Теги : коронавирус
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