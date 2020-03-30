Машинное обучение поможет врачам диагностировать тяжесть опухолей головного мозга

«Наши модели машинного обучения, используемые для дифференциации типов опухолей, были очень точными», - рассказывает Ханг Цао, студент из больницы Хунани, работающий с доктором Гюнелем, и ведущий автор исследования.

Международная команда исследователей во главе с доктором Муратом Гюнелем, заведующим кафедрой нейрохирургии в Йельской школе медицины, представила модель машинного обучения, которая использует математические основы, чтобы предположить как различные типы опухолей выглядят в мозге. Модель будет «учиться» на собранных данных, чтобы делать прогнозы и помогать врачам быстрее и точнее диагностировать стадию рака мозга.Чтобы проверить метод искусственного обучения, команда использовала данные 229 пациентов с опухолями головного мозга, которые могут стать злокачественными, но при этом различаются по скорости роста.В совокупности модель может с высокой степенью точности предсказать, какие опухоли были медленно развивающимися, а какие быстро растущими.